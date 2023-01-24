Мальчик весом 7 килограммов 382 грамма родился в Бразилии, в штате Амазонас, 18 января, сообщает зарубежная пресса. Он стал национальным рекордсменом в тяжелом весе среди младенцев, шокировав не только свою маму, но и всю страну.
В Бразилии родился семикилограммовый ребенок
Мальчик родился путем кесарева сечения в штате Амазонас, в больнице Падре Коломбо. Мама назвала сына Ангерсон.
IMPRESSIONANTE 👶 Angerson, que nasceu em 17 de janeiro de 2023, veio ao mundo com 7,328 kg, surpreendendo a família r funcionários do Hospital Padre Colombo.https://t.co/1ImXFTbZDz— Redação Bons Fluidos (@Bonsfluidos) January 20, 2023
Врачи говорят, что и Ангерсон, и его мама Клаудия Сантос чувствуют себя хорошо. В семье Сантос есть еще пятеро детей, один из них при рождении весил четыре килограмма, и это тоже было удивительно. А вот младший брат, конечно же, рекордсмен. Ни мама, ни врачи не ожидали такого веса.
Больница развернула кампанию, в рамках которой призывает бразильцев обеспечить Ангерсона одеждой, потому что, конечно же, ни одна из вещей, подготовленных его родителями, ему не подходит - Ангерсон весит примерно как годовалый ребенок. При рождении мальчик был ростом 59 сантиметров, что примерно на восемь сантиметров больше, чем средний рост новорожденных.
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