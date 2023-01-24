Служба государственной безопасности (VDD) начала проверку публичных заявлений депутата Сейма Глории Гревцовой ("За стабильность") в Музее оккупации Латвии, в которых некоторые услышали возможное отрицание факта оккупации Латвии.
VDD начала проверку высказываний Гревцовой в Музее оккупации
Как сообщили агентству LETA в VDD, проверка начата в связи с опубликованным 22 января в социальной сети TikTok видеороликом, в котором Гревцова назвала экспонаты в музее и рассказ гида "пропагандой".
Депутат "Нового Единства" Эдмунд Юревиц обратился в прокуратуру с просьбой дать оценку заявлениям Гревцовой.
В аккаунте Гревцовой в TikTok был размещен и позже удален видеоролик на русском языке, в котором депутат заявила, что пришла в "так называемый Музей оккупации". Гревцова заявила в видео, что в музее "не совпадают факты", а экскурсовод рассказывает "параллельную, вымышленную историю".
"Что это за музей и зачем, для каких целей он создан? (..) Мы посмотрели все экспонаты, и поняли - нас дурят!", - заявила Гревцова.
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