VDD начала проверку высказываний Гревцовой в Музее оккупации

Как сообщили агентству LETA в VDD, проверка начата в связи с опубликованным 22 января в социальной сети TikTok видеороликом, в котором Гревцова назвала экспонаты в музее и рассказ гида "пропагандой".

Депутат "Нового Единства" Эдмунд Юревиц обратился в прокуратуру с просьбой дать оценку заявлениям Гревцовой.

В аккаунте Гревцовой в TikTok был размещен и позже удален видеоролик на русском языке, в котором депутат заявила, что пришла в "так называемый Музей оккупации". Гревцова заявила в видео, что в музее "не совпадают факты", а экскурсовод рассказывает "параллельную, вымышленную историю".

"Что это за музей и зачем, для каких целей он создан? (..) Мы посмотрели все экспонаты, и поняли - нас дурят!", - заявила Гревцова.