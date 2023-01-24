Российский актер Никита Кукушкин дал большое интервью Катерине Гордеевой, в котором рассказал о причинах эмиграции.
Никита Кукушкин: "Все, что сейчас происходит в сфере культуры - это пыль в глаза"
Интервью было записано в Берлине. Никита Кукушкин подтвердил, что основной причиной отъезда из России стала частичная мобилизация, объявленная 21 сентября 2022 года. Актер рассказал, что ему приходила повестка. На тот момент он был не в России.
"Передо мной был выбор: либо я должен совершать действия для меня преступного характера, второй вариант - я оказываюсь в "местах не столь отдаленных" и оттуда еду совершать эти действия. Я не очень понимал, зачем мне рисковать и идти по этому пути. Для меня выбор был очевиден. У меня есть ответственность за людей и семью. Я не понимал, по какой причине я должен убивать людей", - объяснил актер свой отъезд.
Кукушкин также сообщил, что одной из забот для него стало "обезопашивание от себя" благотворительного фонда "Я в помощь" и мобильного приложения "Помощь". Фонд занимается точечной помощью пожилым людям, попавшим в затруднительное материальное положение и беженцам.
Никита отмечает, что из РФ уехало огромное количество людей. "Вырезается, удаляется целое поколение - это и есть предательство родины. Те люди, из-за которых целые поколения вынуждены уезжать - это и есть предатели родины", - заметил он.
Одной из последних ролей Кукушкина стала работа в фильме Натальи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал". Сегодня Никита отказался от съемок в кино. Потому что считает, что это "государственные деньги и они измазаны кровью":
"Все, что сейчас происходит в сфере культуры - это пыль в глаза... Я не хочу быть пылью в глаза, тем более с каплями крови".
В России ему предлагали договор, в котором было прописано, что ему нельзя говорить "ДНР", "ЛНР" и "Украина". Никита не хочет судить кого-то, кто пожелал остаться. Здесь он говорит только за себя. Кукушкин считает, что "театр - это поле боя" для актера.
Видео: Интервью с Никитой Кукушкиным
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