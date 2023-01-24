Никита Кукушкин: "Все, что сейчас происходит в сфере культуры - это пыль в глаза"

Интервью было записано в Берлине. Никита Кукушкин подтвердил, что основной причиной отъезда из России стала частичная мобилизация, объявленная 21 сентября 2022 года. Актер рассказал, что ему приходила повестка. На тот момент он был не в России.

"Передо мной был выбор: либо я должен совершать действия для меня преступного характера, второй вариант - я оказываюсь в "местах не столь отдаленных" и оттуда еду совершать эти действия. Я не очень понимал, зачем мне рисковать и идти по этому пути. Для меня выбор был очевиден. У меня есть ответственность за людей и семью. Я не понимал, по какой причине я должен убивать людей", - объяснил актер свой отъезд.

Кукушкин также сообщил, что одной из забот для него стало "обезопашивание от себя" благотворительного фонда "Я в помощь" и мобильного приложения "Помощь". Фонд занимается точечной помощью пожилым людям, попавшим в затруднительное материальное положение и беженцам.