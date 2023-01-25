В своем недавнем TikTok-видео депутат Сейма Глория Гревцова ("За стабильность!") выразила мнение, что вход в Музей оккупации должен быть бесплатным, "а не десять евро". Если зайти на сайт музея, то можно увидеть, что на самом деле есть дни, когда его можно посетить бесплатно.
Гревцова считает, что вход в Музей оккупации должен быть бесплатным. Но в некоторые дни так и есть
Ранее сообщалось, что Гревцова побывала на экскурсии в Музее оккупации Латвии, после чего поделилась своими мыслями с подписчиками на русском языке, заявив, что "так называемый Музей оккупации" является пропагандой, а гид рассказывает небылицы. В то же самое время Гревцова на видео говорит, что вход в Музей оккупации должен быть бесплатным, а не десять евро, чтобы каждый житель страны мог познакомиться с одним из самых сложных этапов латвийской истории.
На сайте музея есть один билет по такой цене - 10 евро - экскурсия для одного взрослого. При этом имеются и другие билеты:
- индивидуальное посещение для одного взрослого - 5 евро;
- индивидуальное посещение для одного студента - 3 евро;
- детям до семи лет, школьникам, репрессированным лицам, людям с инвалидностью и их проводникам, работникам других латвийских музеев, членам ICOM, тем, кто проходит военную службу в Латвии, гражданам Украины - вход бесплатный.
Дни, когда музей можно посетить бесплатно: 26 января, 25 марта, 4 мая, 14 июня, 4 июля, 11 ноября, 18 ноября, 30 ноября.
Напомним, Служба государственной безопасности (VDD) начала проверку публичных заявлений депутата Сейма Глории Гревцовой ("За стабильность!") о Музее оккупации Латвии, в которых некоторые услышали возможное отрицание факта оккупации Латвии.
Как сообщили агентству LETA в VDD, проверка начата в связи с опубликованным 22 января в социальной сети TikTok видеороликом, в котором Гревцова назвала экспонаты в музее и рассказ гида "пропагандой".
Депутат "Нового Единства" Эдмунд Юревицс обратился в прокуратуру с просьбой дать оценку заявлениям Гревцовой.
В аккаунте Гревцовой в TikTok был размещен и позже удален видеоролик на русском языке, в котором депутат заявила, что пришла в "так называемый Музей оккупации". Гревцова заявила в видео, что в музее "не совпадают факты", а экскурсовод рассказывает "параллельную, вымышленную историю".
"Что это за музей и зачем, для каких целей он создан? (...) Мы посмотрели все экспонаты и поняли - нас дурят!" - заявила Гревцова.
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