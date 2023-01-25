Гревцова считает, что вход в Музей оккупации должен быть бесплатным. Но в некоторые дни так и есть

Ранее сообщалось, что Гревцова побывала на экскурсии в Музее оккупации Латвии, после чего поделилась своими мыслями с подписчиками на русском языке, заявив, что "так называемый Музей оккупации" является пропагандой, а гид рассказывает небылицы. В то же самое время Гревцова на видео говорит, что вход в Музей оккупации должен быть бесплатным, а не десять евро , чтобы каждый житель страны мог познакомиться с одним из самых сложных этапов латвийской истории.