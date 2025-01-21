Международный туризм вернулся на доковидный уровень

Число международных туристов выросло на 11% и составило 1,4 миллиарда человек. Это соответствует уровню 2019 года, последнего докризисного периода.

"Во многих странах в 2024 году международных гостей было больше, чем до пандемии, при этом траты путешественников продолжали стабильно расти", - отмечается в отчете организации.

Доходы глобального туристического сектора увеличились примерно на 3% и достигли 1,6 триллиона долларов. Этот показатель на 4% выше, чем в 2019 году.

Европу в прошлом году посетили 747 миллионов иностранных туристов. Это на 5% больше, чем годом ранее, и на 1% выше уровня 2019 года.

Во всех регионах Европы показатели превзошли доковидный уровень, за исключением Центральной и Восточной Европы. Эти направления по-прежнему страдают от последствий войны в Украине, развязанной Россией.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе число иностранных туристов увеличилось на 33%, достигнув 316 миллионов. Однако это лишь 87% от доковидного уровня.

На Ближнем Востоке турпоток превысил показатели 2019 года на 32%, а по сравнению с 2023 годом вырос на 1%.

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