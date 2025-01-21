Мировая туристическая отрасль в прошлом году достигла показателей, которые наблюдались до кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Всемирной туристской организации ООН.
Международный туризм вернулся на доковидный уровень
Число международных туристов выросло на 11% и составило 1,4 миллиарда человек. Это соответствует уровню 2019 года, последнего докризисного периода.
"Во многих странах в 2024 году международных гостей было больше, чем до пандемии, при этом траты путешественников продолжали стабильно расти", - отмечается в отчете организации.
Доходы глобального туристического сектора увеличились примерно на 3% и достигли 1,6 триллиона долларов. Этот показатель на 4% выше, чем в 2019 году.
Европу в прошлом году посетили 747 миллионов иностранных туристов. Это на 5% больше, чем годом ранее, и на 1% выше уровня 2019 года.
Во всех регионах Европы показатели превзошли доковидный уровень, за исключением Центральной и Восточной Европы. Эти направления по-прежнему страдают от последствий войны в Украине, развязанной Россией.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе число иностранных туристов увеличилось на 33%, достигнув 316 миллионов. Однако это лишь 87% от доковидного уровня.
На Ближнем Востоке турпоток превысил показатели 2019 года на 32%, а по сравнению с 2023 годом вырос на 1%.
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