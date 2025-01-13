В Итальянских Альпах в воскресенье в результате схода лавины погибли трое лыжников, сообщает АР.
Сход лавин в Альпах: погибли несколько человек, в том числе эстонцы
Это произошло в регионе Пьемонт.
Лавина унесла лыжников на несколько сотен метров вниз.
Еще два лыжника спаслись и были доставлены в больницу на вертолете.
В результате схода лавины во Французских Альпах погибли двое лыжников из Эстонии
В результате схода лавины во Французских Альпах в воскресенье погибли двое лыжников из Эстонии, пишет газета Le Monde.
По данным издания, группа из Эстонии в составе шести человек каталась на лыжах вне обозначенной зоны на горнолыжном курорте Валь-д'Изер в департаменте Савойя, когда сошла лавина шириной 100 метров и длиной 300 метров.
Под лавиной оказались четверо лыжников.
Двое из них погибли на месте происшествия, одного менее чем за десять минут нашли спасатели, а один оказался в снегу всего по пояс.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!