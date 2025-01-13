Сход лавин в Альпах: погибли несколько человек, в том числе эстонцы

Это произошло в регионе Пьемонт.

Лавина унесла лыжников на несколько сотен метров вниз.

Еще два лыжника спаслись и были доставлены в больницу на вертолете.

В результате схода лавины во Французских Альпах погибли двое лыжников из Эстонии

В результате схода лавины во Французских Альпах в воскресенье погибли двое лыжников из Эстонии, пишет газета Le Monde.

По данным издания, группа из Эстонии в составе шести человек каталась на лыжах вне обозначенной зоны на горнолыжном курорте Валь-д'Изер в департаменте Савойя, когда сошла лавина шириной 100 метров и длиной 300 метров.

Под лавиной оказались четверо лыжников.

Двое из них погибли на месте происшествия, одного менее чем за десять минут нашли спасатели, а один оказался в снегу всего по пояс.

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