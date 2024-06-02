19 августа 1980 года произошла одна из самых смертоносных авиакатастроф в истории авиации, когда в результате ряда глупых и непонятных действий погиб 301 человек. По трагической случайности, самолет, в котором возник пожар, совершил успешную аварийную посадку, но по неизвестным причинам двери воздушного судна не были открыты. Все пассажиры и члены экипажа задохнулись в ядовитом дыму.

Самолет рейса 163 авиакомпании Saudi Arabian Airlines выполнял регулярный рейс из аэропорта Карачи в Пакистане в аэропорт Джидды (Саудовская Аравия) с дозаправкой в международном аэропорту Эр-Рияда (Саудовская Аравия).

19 августа 1980 года после успешной посадки и дозаправки в аэропорту Эр-Рияда самолет поднялся в воздух, чтобы продолжить свой путь в Джидду, но через семь минут после взлета в кабине раздался сигнал тревоги.