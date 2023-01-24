Санкции ударили по российскому алкогольному рынку

Снизились объемы производства у крупнейшего производителя крепких алкогольных напитков Beluga Group (владеет брендами "Белуга", "Архангельская", "Беленькая"), а также у GK Rust ("Русский Стандарт", "Парламент", "Зеленая марка"). Производство другого крупного производителя - ГК "Традиции успеха" ("Хорта") осталось на уровне прошлых лет.

Beluga Group, которая в прошлом году произвела на 104 тысячи доз алкоголя меньше, чем в 2021 году, объяснила отрицательные результаты влиянием санкций и сокращением экспортного рынка. GK Rust, производство которой сократилось на 34%, также объяснила, что торговое эмбарго стало болезненным ударом. Следует отметить, что с началом войны ввоз российской водки запрещен в Евросоюз, США и Великобританию.

По данным "Агроэкспорта", 45% объема экспорта крепких алкогольных напитков в 2021 году приходилось на три страны - Латвию, Великобританию и Германию.

В пятерку крупнейших производителей российской водки входят и те, кто смог нарастить объемы производства. Например, принадлежащий правительству Татарстана "Татспиртпром" увеличил объемы производства на 13%. Это объясняется приходом на российский рынок новой флагманской марки "Тундра".

Еще один игрок рынка - "Алкогольная Сибирская группа" увеличила объемы производства на 7%. Основная причина - спрос на напитки премиум-сегмента, которые компания представляет под брендом "Белая березка" (показатели продаж в прошлом году выросли на 43%).

В целом в 2022 году в России было произведено на 4% больше водки, чем годом ранее. Указано, что в 2022 году российский алкогольный рынок, возможно, достиг пика своего производства. В этом году больше будут ощущаться проблемы, связанные с войной России в Украине - последствия санкций, мобилизация работников и другие проблемы.