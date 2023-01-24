Отныне освобождать учащихся от сдачи государственных экзаменов сможет только врач-специалист или медицинский консилиум, к которому учащийся обратился за помощью по поводу проблем со здоровьем, но не семейный врач.
Семейный врач больше не сможет освобождать школьников от экзаменов
Во вторник, 24 января, правительство одобрило изменения об освобождении школьников от сдачи государственных экзаменов. Инспекция здравоохранения, проводя проверку выданных врачами справок, обнаружила, что в основном учащиеся ранее обращались за помощью к врачам-специалистам, проходя лечение у них.
В целях снижения нагрузки на семейных врачей выписку с рекомендацией освободить учащегося от сдачи экзаменов теперь будет выдавать специалист или медицинский консилиум, к которому учащийся обратился за помощью по поводу проблем со здоровьем. Врачи-специалисты лучше знакомы с проблемами здоровья школьника, не позволяющими ему сдать экзамены.
Министр образования и науки может освободить от сдачи государственных экзаменов членов взрослых национальных команд по олимпийским видам спорта, а также студентов, которые являются сотрудниками аккредитованных в Латвии иностранных дипломатических представительств, членами семей сотрудников иностранных консульских учреждений, сотрудниками и должностными лицами других международных публично-правовых образований.
Кроме того, ожидается, что лица, ищущие убежища, беженцы или лица с альтернативным статусом, начавшие учиться в латвийских учебных заведениях, также будут освобождены от государственных экзаменов.
Выписки семейных врачей с рекомендациями об освобождении учащихся от госэкзаменов будут действительны до конца 2022/2023 учебного года.
Ранее RUS TVNET писал, что число освобождений от централизованных экзаменов в школах растет. В 2022 году были школы, где более половины выпускников 12-х классов могли не сдавать обязательные экзамены на основании освобождений от семейных врачей. Это заставило Министерство образования и науки ужесточить правила.
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