Полиция фиксирует нарушения с помощью дрона

В понедельник, 23 января, в Даугавпилсе сотрудники полиции совместно с литовскими коллегами за час использования дрона зафиксировали 11 нарушений правил дорожного движения.

Во время совместного патрулирования в Даугавпилсе с помощью дрона в течение часа было зафиксировано 11 нарушений правил дорожного движения, в том числе 9 нарушений зафиксировано за неправильный поворот при проезде перекрестка, 1 нарушение за тонировку стекол, 1 нарушение за вождение без действующего водительского удостоверения.