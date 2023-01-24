Государственная полиция периодически использует дроны для повышения безопасности дорожного движения и культуры вождения водителей. Помощь дронов в основном используется для фиксации агрессивных водителей, а также других нарушений правил дорожного движения.
Полиция фиксирует нарушения с помощью дрона
Полиция фиксирует нарушения с помощью дрона
В понедельник, 23 января, в Даугавпилсе сотрудники полиции совместно с литовскими коллегами за час использования дрона зафиксировали 11 нарушений правил дорожного движения.
Во время совместного патрулирования в Даугавпилсе с помощью дрона в течение часа было зафиксировано 11 нарушений правил дорожного движения, в том числе 9 нарушений зафиксировано за неправильный поворот при проезде перекрестка, 1 нарушение за тонировку стекол, 1 нарушение за вождение без действующего водительского удостоверения.
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