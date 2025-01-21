Минсообщения ужесточит защиту Рижского аэропорта от дронов

В аэропорту уже завершается закупка систем обнаружения дронов, что позволит в реальном времени идентифицировать и отслеживать несанкционированные полеты, а также оперативно реагировать на противоправные действия.

SM намерено обратиться в Министерство внутренних дел (IM) с призывом усилить полицейский участок в аэропорту. Полиция должна будет незамедлительно реагировать на инциденты и использовать средства противодействия дронам.

По словам Кокарса, будут пересмотрены существующие правовые нормы и усовершенствованы процедуры взаимодействия между всеми сторонами. Также SM предлагает организовать регулярное патрулирование в окрестностях аэропорта, чтобы усложнить совершение несанкционированных действий.

На вопрос о роли CAA в таких инцидентах Кокарс ответил, что между государственными учреждениями существует конструктивное сотрудничество. Это позволяет эффективно обсуждать вопросы беспилотников и разрабатывать межведомственные меры. Он признал, что происшествия в аэропорту свидетельствуют о необходимости инвестировать в технологии для противодействия незаконным действиям.