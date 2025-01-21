Министерство сообщения (SM) усиливает меры безопасности в Рижском аэропорту после зафиксированных незаконных полетов дронов. Директор Авиационного департамента SM Артур Кокарс сообщил, что ведомство определило несколько направлений для повышения возможностей Агентства гражданской авиации (CAA) и других вовлеченных сторон в реагировании на такие инциденты, пишет LETA.
Минсообщения ужесточит защиту Рижского аэропорта от дронов
В аэропорту уже завершается закупка систем обнаружения дронов, что позволит в реальном времени идентифицировать и отслеживать несанкционированные полеты, а также оперативно реагировать на противоправные действия.
SM намерено обратиться в Министерство внутренних дел (IM) с призывом усилить полицейский участок в аэропорту. Полиция должна будет незамедлительно реагировать на инциденты и использовать средства противодействия дронам.
По словам Кокарса, будут пересмотрены существующие правовые нормы и усовершенствованы процедуры взаимодействия между всеми сторонами. Также SM предлагает организовать регулярное патрулирование в окрестностях аэропорта, чтобы усложнить совершение несанкционированных действий.
На вопрос о роли CAA в таких инцидентах Кокарс ответил, что между государственными учреждениями существует конструктивное сотрудничество. Это позволяет эффективно обсуждать вопросы беспилотников и разрабатывать межведомственные меры. Он признал, что происшествия в аэропорту свидетельствуют о необходимости инвестировать в технологии для противодействия незаконным действиям.
В других странах активно внедряются системы обнаружения и противодействия, позволяющие отслеживать и снижать риск таких полетов. Однако ни CAA, ни аэропорты не обладают юридическими полномочиями для перехвата или уничтожения дронов. Эти функции чаще выполняют правоохранительные или военные структуры.
Сейчас в Сейме обсуждаются изменения в закон "О полиции". Эти поправки дадут полиции право задерживать, принудительно сажать или выводить из строя дроны, если их использование нарушает нормы или угрожает безопасности. Нововведения будут распространяться и на территорию Рижского аэропорта с его окрестностями.
13 января 2025 года в воздушном пространстве Рижского аэропорта трижды вводились краткосрочные ограничения из-за обнаруженных беспилотников. Системы безопасности не смогли идентифицировать аппараты, так как у них была отключена функция обнаружения.
CAA передала материалы в Государственную полицию и Службу государственной безопасности, которые возбудили уголовное дело. Нарушителям грозит ответственность за нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта и саботаж.
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