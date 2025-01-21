Армия России обходит Покровск с юга. Без взятия города ее продвижение в сторону Днепра опрошенные DW военные эксперты считают маловероятным. Приоритетной может стать другая цель.
Угроза для Днепра? Куда от Покровска может пойти армия РФ
Что будет, если российская армия захватит Покровск? Этот вопрос обсуждают в СМИ и в экспертных кругах с августа 2024, когда российские войска подошли к узловому центру на западе Донецкой области. С тех пор Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли замедлить их продвижение, за исключением одного направления - южного. Там российские войска обошли Покровск. В прессе звучат предположения, что они могут на время отказаться от уличных боев за город, а пойти дальше на запад, в соседнюю Днепропетровскую область. Насколько это вероятно и как быстро армия РФ может продвинуться в сторону Днепра?
Зачем армия РФ обходит Покровск
"Маловероятно, что они оставят Покровск у себя в тылу и вытянутся длинной "кишкой" в другом направлении", - говорит Виктор Трегубов, представитель украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". - Это нелогично и рискованно для них". По его мнению, "более логично" ожидать переноса основных усилий российской армии на север Донецкой области - в сторону находящихся под контролем Киева городов - Константиновки, Краматорска и Славянска. Трегубов считает, что это также соответствовало бы задекларированным целям РФ, которая внесла Донецкую область в конституцию как часть своей территории. По мнению украинского военного, обход Покровска скорее нацелен на перерезание маршрутов логистики ВСУ, а не на прорыв в сторону Днепра.
Похоже оценивает обстановку и австрийский военный историк, полковник Маркус Райснер (Markus Reisner). Он считает, что для армии РФ сейчас важен не столько захват новых населенных пунктов, сколько перерезание линий снабжения ВСУ. "С чисто военной точки зрения, более целесообразно не идти на запад" от Покровска, а, например, повторить неудавшуюся ранее попытку продвинуться с севера, в районе Изюма в Харьковской области, на юг - для усиления давления на украинскую группировку в Донецкой области. Пока, по его оценкам, ВСУ успешно держат там оборону. Но продвижение армии РФ в других районах, в частности, взятие в начале января Курахово, дает ей возможность высвободить силы для переброски в район Покровска, считает эксперт.
Райснер отмечает, что бои за Покровск идут иначе, чем за другие города. По его мнению, там пока не наблюдается массированного применения артиллерии, как это было, например, в захваченном весной 2023 года Бахмуте. "Я думаю, что россияне пытаются захватить Покровск так, чтобы он пострадал как можно меньше, поскольку для дальнейшего продвижения им нужен транспортный узел", - говорит Райснер. Он напомнил, что за линией фронта с российской стороны - "полностью разрушенная территория", "почти нет инфраструктуры", поэтому Покровск важен для снабжения "дальнейших операций в западном, северо-западном и северном направлении".
Когда может возникнуть угроза для Павлограда
Если предположить, что российская армия в какой-то момент пойдет от Покровска в Днепропетровскую область, ближайшим крупным городом на ее пути станет Павлоград. Быстрого продвижения не ожидает никто из опрошенных экспертов. Украинский военный журналист, главред издания "Цензор.нет" и бывший внештатный советник министра обороны Украины Юрий Бутусов считает, что если армия РФ не будет остановлена, угроза для Павлограда может возникнуть примерно через полтора года. Он объясняет свое предположение тем, что от пригорода Донецка - Авдеевки, захваченной в начале 2024 года, российская армия шла до Покровска полгода, преодолев расстояние около 40 километров. От Покровска до Павлограда более чем вдвое дальше. "О Павлограде говорить преждевременно", - уверен Бутусов, хотя в целом ситуацию для Днепропетровской области он считает "очень угрожающей".
Павлоград - крупный промышленный центр Днепропетровской области. "Напряженность есть из-за информации о ситуации вокруг Покровска, но город Павлоград и район продолжают эффективно работать", - говорит Дмитрий Павлов, глава Павлоградского райсовета. По его словам, в самом городе сейчас проживают более 100 тысяч, а всего в районе - более 230 тысяч человек, в том числе переселенцев из Донецкой и других областей востока Украины, в которых идут боевые действия.
Главное предприятие города - "Павлоградуголь", принадлежащее энергетическому холдингу ДТЭК. По данным ДТЭК, "Павлоградуголь" - крупнейшее угледобывающее предприятие Украины, в состав которого входят 10 шахт. Также в городе расположено важное оборонное предприятие - Павлоградский химический завод, на котором производят взрывчатые вещества и боеприпасы. Во времена СССР там, среди прочего, изготавливали топливо для баллистических ракет с ядерными боеголовками, которые разрабатывались на заводе "Южмаш" в Днепропетровске. После отказа Украины от ядерного оружия в Павлограде занимались утилизацией высокотоксичного ракетного топлива.
Как быстро армия РФ может дойти до Днепра
Именно по "Южмашу" Россия нанесла удар новой баллистической ракетой средней дальности "Орешник" в конце 2024 года. От Павлограда до областного центра, Днепра, по дорогам около 75 километров.
Днепр с почти миллионным населением - четвертый по величине город Украины после Киева, Харькова и Одессы. Это один из самых крупных промышленных центров страны, ставший после начала боев в Донбассе в 2014 году, наряду с Харьковом, важным центром снабжения украинской армии на востоке. Опрошенные эксперты уверены, что дойти туда армия РФ быстро не сможет, но это - одна из ее целей. От Покровска российские военные "пойдут во всех направлениях", сконцентрировав усилия там, где "самые слабые части", считает журналист Юрий Бутусов. По его мнению, для РФ важнее всего - "уничтожение оборонного потенциала Украины".
Темпы продвижения на запад, в сторону Днепра, будут зависеть от того, сможет ли Украина возвести мощные укрепительные рубежи и подготовить резервы, говорит Маркус Райснер. На некоторых других направлениях с этим были проблемы, что, среди прочего, заставило ВСУ отступать. "Дилемма россиян заключается в том, что, чем дальше они продвигаются, тем больше им нужно беспокоиться о своих флангах и линиях снабжения, - отмечает военный эксперт. - Это то, что сломало их планы в начале вторжения". Райснер сравнил тактику армии РФ с бусами: "Они пытаются нанизывать бусинки одну за другой, опираясь на последнюю". По его словам, именно это сейчас происходит в Покровске.
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