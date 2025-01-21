Угроза для Днепра? Куда от Покровска может пойти армия РФ

Бои в районе Покровска, осень 2024 года Фото: DW: Maciek Musialek/Anadolu(picture alliance

Похоже оценивает обстановку и австрийский военный историк, полковник Маркус Райснер (Markus Reisner). Он считает, что для армии РФ сейчас важен не столько захват новых населенных пунктов, сколько перерезание линий снабжения ВСУ. "С чисто военной точки зрения, более целесообразно не идти на запад" от Покровска, а, например, повторить неудавшуюся ранее попытку продвинуться с севера, в районе Изюма в Харьковской области, на юг - для усиления давления на украинскую группировку в Донецкой области. Пока, по его оценкам, ВСУ успешно держат там оборону. Но продвижение армии РФ в других районах, в частности, взятие в начале января Курахово, дает ей возможность высвободить силы для переброски в район Покровска, считает эксперт.

Райснер отмечает, что бои за Покровск идут иначе, чем за другие города. По его мнению, там пока не наблюдается массированного применения артиллерии, как это было, например, в захваченном весной 2023 года Бахмуте. "Я думаю, что россияне пытаются захватить Покровск так, чтобы он пострадал как можно меньше, поскольку для дальнейшего продвижения им нужен транспортный узел", - говорит Райснер. Он напомнил, что за линией фронта с российской стороны - "полностью разрушенная территория", "почти нет инфраструктуры", поэтому Покровск важен для снабжения "дальнейших операций в западном, северо-западном и северном направлении".

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