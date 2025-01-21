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Трагический пожар на горнолыжном курорте в Турции

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Горнолыжный курорт Понте-ди-Леньо
Горнолыжный курорт Понте-ди-Леньо Фото: Flavio Lo Scalzo/REUTERS

Во вторник на северо-западе Турции произошел пожар в гостинице горнолыжного курорта, унесший жизни шести человек. Еще 31 человек был госпитализирован, сообщает агентство Anadolu.

Возгорание произошло ночью в ресторане отеля, расположенного в курортной зоне Карталкая, провинция Болу.

Губернатор Абдулазиз Айдын сообщил, что среди погибших двое человек скончались, выпрыгнув из здания в панике. Всего в момент пожара в отеле находилось 234 гостя.

Причина пожара пока не установлена.

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