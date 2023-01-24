Стрелки Часов Судного дня перевели вперед. Так близко к катастрофе мир не был ни разу

Основной причиной передвижения стрелок вперед создатели Часов Судного дня назвали вторжение России в Украину и связанный с этим повышенный риск ядерной эскалации.

"Война в Украине может вступить во второй ужасающий год, причем обе стороны уверены в своей победе. На карту поставлен суверенитет Украины и более широкие механизмы европейской безопасности, которые в основном сохранялись с конца Второй мировой войны. Кроме того, война России против Украины поставила глубокие вопросы о том, как взаимодействуют государства, подрывая нормы международного поведения, которые лежат в основе успешного реагирования на различные глобальные риски", - говорится на официальном сайте "Бюллетеня ученых-атомщиков".

Также на решение передвинуть стрелки повлияли такие продолжающиеся факторы, как изменение климата и неспособность человечества создать глобальные институты для снижения рисков, связанных с технологическими и биологическими угрозами.

Так близко к полуночи - символу глобальной ядерной катастрофы - стрелки часов до этого не были никогда.

Часы Судного дня - это проект журнала "Бюллетень ученых-атомщиков", существующий с 1947 года. Решение о передвижении стрелок (или о том, что их нужно оставить на месте) ежегодно принимается советом директоров журнала при участии экспертов и ученых.

Наиболее далеко от полуночи (23:43) стрелки часов находились после окончания холодной войны. За последние 10 лет часы были передвинуты шесть раз - все шесть раз они двигались вперед.