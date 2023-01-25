Риекстиньш: "Посольство Латвии в России продолжит работу и после моего отъезда"

Он пояснил, что с конца февраля работой посольства будет руководить поверенный в делах, который будет выполнять те же функции, что и посол.

Это жест недовольства развязанной Россией войной и проявление солидарности с Эстонией, пояснил Риекстиньш, отметив, что Латвия впервые решила снизить уровень дипломатических отношений с какой-либо страной.

Как сообщалось, Латвия решила снизить уровень дипломатического представительства в России и отозвать с 24 февраля посла в России.

Ранее Россия приняла решение о выдворении эстонского посла Маргуса Лайдре и снижении уровня взаимного дипломатического представительства до уровня временного уполномоченного в делах.

По словам министра иностранных дел Эдгара Ринкевича, с учетом того факта, что агрессия России против Украины продолжается, и в знак солидарности с Эстонией с 24 февраля Латвия снизит уровень дипломатического представительства в России до временного уполномоченного в делах, соответственно запросив от России аналогичных действий.