Посольство Латвии в России продолжает работу после снижения уровня дипломатических отношений, сказал Латвийскому радио посол Латвии в России Марис Риекстиньш.
Риекстиньш: "Посольство Латвии в России продолжит работу и после моего отъезда"
Он пояснил, что с конца февраля работой посольства будет руководить поверенный в делах, который будет выполнять те же функции, что и посол.
Это жест недовольства развязанной Россией войной и проявление солидарности с Эстонией, пояснил Риекстиньш, отметив, что Латвия впервые решила снизить уровень дипломатических отношений с какой-либо страной.
Как сообщалось, Латвия решила снизить уровень дипломатического представительства в России и отозвать с 24 февраля посла в России.
Ранее Россия приняла решение о выдворении эстонского посла Маргуса Лайдре и снижении уровня взаимного дипломатического представительства до уровня временного уполномоченного в делах.
По словам министра иностранных дел Эдгара Ринкевича, с учетом того факта, что агрессия России против Украины продолжается, и в знак солидарности с Эстонией с 24 февраля Латвия снизит уровень дипломатического представительства в России до временного уполномоченного в делах, соответственно запросив от России аналогичных действий.
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