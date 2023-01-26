Проблемы с эрекцией - дело деликатное, о котором трудно говорить, но невозможно молчать. Издание Guardian опубликовало письмо читательницы на эту тему.
Внимание!
"У него больше не стоит, и он не хочет говорить": как паре решить проблему с эрекцией
"Мой мужчина - любящий, добрый и замечательный. Все хорошо, но в последнее время он избегает интимной близости со мной, потому что у него больше не стоит. Уже какое-то время у него серьезные проблемы с эрекцией. Раньше не было.
Я ему сказала, что это нормально, особенно для мужчин после сорока. Очень стараюсь не воспринимать это лично. Хочу его поддержать, я пыталась аккуратно начать разговор на эту тему, но он не хочет об этом говорить. Он просто выходит из комнаты.
Он определенно думает, что должен быть идеальным в постели, но ему не нужно делать это для меня - я просто хочу, чтобы секс не заставлял нас избегать друг друга. Я осторожно затронула тему виагры, но он отвечает очень уклончиво. Я сказала, что мы можем вместе пойти к врачу или вместе пойти в аптеку - или пусть он сделает это один. Он даже туманно обещает, что что-то сделает, но ничего не меняется. Я не хочу оказывать на него давление. Может быть, мне просто принять все как есть?"
Ситуацию комментирует сексолог и психотерапевт Памела Стивенсон Колоней: "Многие мужчины избегают секса, так как боятся, что не смогут достигнуть эрекции.
Легче сказать партнеру: "У меня нет настроя", чем столкнуться с тем, что принято считать неудачей.
Сколько бы вы ни настаивали на том, что это не имеет значения, ваш муж вам не поверит. Здесь нужен другой подход. Вы можете сказать, что узнали, что проблемы с эрекцией не всегда связаны с возрастом, и поэтому эту проблему следует исследовать. Объясните, что эректильная дисфункция на самом деле может быть симптомом серьезной проблемы со здоровьем, например диабета. Поэтому обязательно нужно идти к врачу. Врач не только сможет выяснить истинные причины ослабленной эрекции у мужчины, но и, возможно, назначит ему какой-то препарат для предотвращения эректильной дисфункции.
Думаю, что сейчас ваш муж боится и избегает любых дискуссий на эту тему, тем более с вами. Поэтому лучшее, что можно сделать в этой ситуации - попытаться уговорить его посетить врача, где разговор о здоровье происходит совсем в других условиях".
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!