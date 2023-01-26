"У него больше не стоит, и он не хочет говорить": как паре решить проблему с эрекцией

"Мой мужчина - любящий, добрый и замечательный. Все хорошо, но в последнее время он избегает интимной близости со мной, потому что у него больше не стоит. Уже какое-то время у него серьезные проблемы с эрекцией. Раньше не было.

Я ему сказала, что это нормально, особенно для мужчин после сорока. Очень стараюсь не воспринимать это лично. Хочу его поддержать, я пыталась аккуратно начать разговор на эту тему, но он не хочет об этом говорить. Он просто выходит из комнаты.

Он определенно думает, что должен быть идеальным в постели, но ему не нужно делать это для меня - я просто хочу, чтобы секс не заставлял нас избегать друг друга. Я осторожно затронула тему виагры, но он отвечает очень уклончиво. Я сказала, что мы можем вместе пойти к врачу или вместе пойти в аптеку - или пусть он сделает это один. Он даже туманно обещает, что что-то сделает, но ничего не меняется. Я не хочу оказывать на него давление. Может быть, мне просто принять все как есть?"