Видео и фото ⟩ В Украину отправится первый груз произведенной в Латвии военной техники

"Скоро исполнится год с тех пор, как украинский народ сражается против жестокого вторжения России и защищает территорию и независимость своей страны. Мы ясно понимаем, что, защищая свою свободу, украинцы сражаются и за нашу свободу. Латвия с первого дня войны показала себя надежным союзником, на которого Украина может рассчитывать. Благодаря неиссякаемой поддержке общества на пожертвованные населением средства у нас сегодня есть возможность отправить Украине произведенную в Латвии военную технику. Мы действительно гордимся произведенной в Латвии военной продукцией - боевыми платформами, военными квадроциклами, беспилотными самолетами, жилетами, генераторами, военными самокатами, автомобилями и устройствами для уничтожения невзорвавшихся боеприпасов. Сегодня мы с радостью отправляем украинским бойцам военную технику и экипировку и надеемся, что это поможет Украине сделать шаг ближе к победе", - подчеркнула министр обороны Инара Мурниеце.