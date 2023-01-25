В рамках начатой в прошлом году кампании Ziedot.lv "Хорошие новости" 25 января на торжественном мероприятии в присутствии министра обороны Инары Мурниеце, посла Украины в Латвии Александра Мищенко и представителей Вооруженных сил Украины в Украину был отправлен первый груз военной техники, произведенной в Латвии: 9 квадроциклов, 9 особо приспособленных боевых платформ, а также 4 военных самолета общей стоимостью 323 148,30 евро. Это пожертвования латвийского общества, которые трансформировались в реальную и практическую помощь.
Видео и фото ⟩ В Украину отправится первый груз произведенной в Латвии военной техники
"Скоро исполнится год с тех пор, как украинский народ сражается против жестокого вторжения России и защищает территорию и независимость своей страны. Мы ясно понимаем, что, защищая свою свободу, украинцы сражаются и за нашу свободу. Латвия с первого дня войны показала себя надежным союзником, на которого Украина может рассчитывать. Благодаря неиссякаемой поддержке общества на пожертвованные населением средства у нас сегодня есть возможность отправить Украине произведенную в Латвии военную технику. Мы действительно гордимся произведенной в Латвии военной продукцией - боевыми платформами, военными квадроциклами, беспилотными самолетами, жилетами, генераторами, военными самокатами, автомобилями и устройствами для уничтожения невзорвавшихся боеприпасов. Сегодня мы с радостью отправляем украинским бойцам военную технику и экипировку и надеемся, что это поможет Украине сделать шаг ближе к победе", - подчеркнула министр обороны Инара Мурниеце.
За счет средств, пожертвованных до сих пор в кампании "Хорошие новости", в Украину будут доставлены военные самокаты Mosphera, которые легко едут по бездорожью. Их максимальная скорость составляет 100 км/ч, и на одном заряде можно проехать до 300 км.
Военный самокат будет особенно полезен для украинских разведчиков и спецподразделений. Эти самокаты производятся в Лиепае на предприятии Global Wolf Motors.
В свою очередь, в Огресгале на предприятии LV-Teh производятся боевые платформы на колесных базах, которые можно легко примонтировать к квадроциклам и которые по необходимости модулируются для различных миссий: для эвакуации раненых, противовоздушной обороны, запуска беспилотных летательных аппаратов, перевозки минометов и боеприпасов к ним и др.
До сих пор в кампании участвовали 11 местных предприятий отрасли обороны, которые готовы обеспечить необходимую военную экипировку: Vāģi, Edge Autonomy, Biedrība Bruņotava, Kronis, LV-Teh, Brasa Defence Systems, Global Wolf Motors, Teters, Rīgas dīzelis D, Atlas Aereospace и Baltic Bullet.
К участию в кампании приглашаются и предприятия других отраслей, а список товаров, для приобретения которых во время кампании будут собираться средства, открыт для дополнения.
"Украинский народ уже почти год борется за свою свободу. Защитники Украины доказали, что никому не отдадут свою землю и дом. Борьба тяжелая, поэтому украинская армия нуждается в различной помощи".
"Очень важны стратегическое планирование, разведка, обеспечение военнослужащих, снабжение и другие вещи. Поэтому мы действительно ценим поддержку Латвии и большую отзывчивость людей и надеемся, что этот груз уже очень скоро будет поддерживать защитников Украины на поле боя", - говорит посол Украины в Латвии Александр Мищенко.
Чтобы быстрее прочитать новости о победе Украины, нужно помочь украинской армии и жертвовать, напоминают организаторы кампании Ziedot.lv. В течение двух месяцев с начала кампании "Хорошие новости" пожертвовано 439 768 евро, которые будут использованы в Латвии для приобретения военной экипировки и техники, чтобы отправить их в украинскую армию.
"Как и Украина упорно борется за свою землю и шаг за шагом побеждает, мы не должны оставаться равнодушными, необходимо продолжать поддерживать как гражданских жителей Украины, так и борцов за свободу. Поэтому вместе со сторонниками и производителями военной индустрии Латвии в ноябре мы начали кампанию "Чтобы хорошие новости сбылись, надо пожертвовать". И сегодня мы очень довольны активным участием жителей. Только так - все вместе - мы можем помочь Украине победить. Кампания продолжается, и мы надеемся уже скоро отправить в Украину следующие грузы", - рассказывает руководитель Ziedot.lv Рута Диманта.
В целом за пожертвованные в Латвии средства Ziedot.lv предоставил поддержку Украине в размере 16,5 млн евро. 8,3 млн евро направлены на поддержку Вооруженных сил Украины - приобретение дронов, квадрокоптеров, джипов, моторных пил, раций, приборов ночного видения, бронежилетов, бронированных шлемов, тактической одежды, специальной еды, горючего, произведенных в Латвии генераторов и приспособленных квадроциклов. На 4,2 миллиона евро направлено еще 100 гуманитарных грузов с продовольственными, гигиеническими и хозяйственными товарами, на 2 млн евро приобретены медицинские товары и медикаменты для украинских больниц и территориальных единиц обороны, а еще 2 млн евро направлено на поддержку украинских беженцев в Латвии - предоставление им практической и срочной помощи, оплату лечения, зубоврачебного лечения, медикаментов, обеспечение горячей едой, приобретение компьютерной техники для школьников, масляных радиаторов и других практических и необходимых вещей.
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