Зеленский поздравил Вильнюс с 700-летием и присвоил городу звание "Город-спаситель"

"Вильнюс, столица Литвы, начинает отмечать свое 700-летие, все это время история наших народов была тесно связана. У нас общая судьба быть свободными: чем больше будет защищена одна страна, тем больше защищена другая. Может быть, сейчас мы это понимаем лучше, чем когда-либо в нашей истории", - заявил Зеленский в своем традиционном ночном видеообращении.

Он также подчеркнул, что Украина всегда будет благодарна Литве, президенту Гитанасу Науседе и другим лидерам, людям, которые восприняли агрессию России против Украины как посягательство на их собственную свободу.

Кроме того, Зеленский во вторник подписал указ, которым литовской столице присвоено звание "Город-спаситель".

Согласно указу Зеленского, звание присваивается за проявленный гуманизм и солидарность с народом Украины и "всестороннюю помощь" людям, покинувшим страну из-за войны с Россией, а также за "решительную поддержку Украины в борьбе за независимость и суверенитет".

Это почетное звание Зеленский учредил в прошлом году. Его получили и другие города, оказывающие помощь Украине. Первое звание получил город Жешув, который находится на юго-востоке Польши, недалеко от границы с Украиной, в прошлом году это звание получила столица Чехии Прага, а также город Перемышль в Польше.

По данным городского самоуправления, с первых дней войны столица Литвы занимается организацией размещения украинских беженцев, предоставлением возможности обучения украинским детям, беженцам выделяется немало льгот, которые снижают затраты на проживание.

Напомним, в среду в Вильнюсе отмечают 700-летие города, по случаю которого проходят фестиваль света, выставка ​​копии письма князя Гедиминаса и открытие памятника, посвященного этому письму.

Девизом юбилейной программы стала фраза "Вильнюс: 700 лет юности".