В Рижском роддоме сегодня, 25 января, появились на свет первые в этом году тройняшки - два мальчика и девочка. Родители тройни - Дина и Янис из Стопиньского края, которые шесть лед назад в Рижском роддоме стали родителями своего первого сына.
В Рижском роддоме появились на свет первые в 2023 году тройняшки
В Рижском роддоме появились на свет первые в 2023 году тройняшки
Тройняшки родились в полдень: первые мальчик и девочка - в 12:07, а спустя минуту и второй мальчик. Братья весят 2374 г и 2438 г при росте 48 см, а девочка - 2220 г при росте 46 см. Малыши получили имена Эмилс, Анна и Микс.
За двадцать три года (с 2001 года) в Рижском роддоме 23 раза рождались тройни.
В 2005 и 2014 годах в роддоме принимали по три тройни в год, или трижды по три, а в некоторые годы тройняшек не было вовсе.
В мире тройняшки одного и разного пола рождаются примерно в равных пропорциях.
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