В Рижском роддоме появились на свет первые в 2023 году тройняшки

Тройняшки родились в полдень: первые мальчик и девочка - в 12:07, а спустя минуту и второй мальчик. Братья весят 2374 г и 2438 г при росте 48 см, а девочка - 2220 г при росте 46 см. Малыши получили имена Эмилс, Анна и Микс.

За двадцать три года (с 2001 года) в Рижском роддоме 23 раза рождались тройни.

В 2005 и 2014 годах в роддоме принимали по три тройни в год, или трижды по три, а в некоторые годы тройняшек не было вовсе.

В мире тройняшки одного и разного пола рождаются примерно в равных пропорциях.