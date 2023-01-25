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Новая информация о латвийце, который несколько месяцев бродил по побережью Англии

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Новая информация о латвийце, который несколько месяцев бродил по побережью Англии
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Фото: ITV/Dorset Police

Три месяца назад в Великобритании, в городе Уэймут, недалеко от побережья был найден бездомный мужчина. Возникли подозрения, что он латвиец. 25 января наконец была выяснена его личность, пишет портал Apollo.lv со ссылкой на ВВС.

Полиция Дорсета сообщила, что человек, имя которого не называется, - 43-летний мужчина из Латвии. Что с ним произошло за последние месяцы, полиция также не раскрывает.

Уже изначально полиция считала, что его родным языком был латышский, так как он говорил с "восточноевропейским акцентом".

Полиция в рамках расследования связывалась с Интерполом и другими учреждениями.

Напомним, мужчина был найден 28 сентября. У него были длинные вьющиеся каштановые волосы и длинная каштановая борода. Он говорил с "восточноевропейским акцентом", и считалось, что его родным языком является латышский, заявили ранее представители правоохранительных органов.

Когда его нашли, он был одет в черный мотоциклетный шлем без козырька, черную рубашку, черную кожаную куртку, черные брюки поверх других черных брюк и коричневые ботинки. С собой у него был черный рюкзак.

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