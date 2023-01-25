Новая информация о латвийце, который несколько месяцев бродил по побережью Англии

Полиция Дорсета сообщила, что человек, имя которого не называется, - 43-летний мужчина из Латвии. Что с ним произошло за последние месяцы, полиция также не раскрывает.

Уже изначально полиция считала, что его родным языком был латышский, так как он говорил с "восточноевропейским акцентом".

Полиция в рамках расследования связывалась с Интерполом и другими учреждениями.

Напомним, мужчина был найден 28 сентября. У него были длинные вьющиеся каштановые волосы и длинная каштановая борода. Он говорил с "восточноевропейским акцентом", и считалось, что его родным языком является латышский, заявили ранее представители правоохранительных органов.

Когда его нашли, он был одет в черный мотоциклетный шлем без козырька, черную рубашку, черную кожаную куртку, черные брюки поверх других черных брюк и коричневые ботинки. С собой у него был черный рюкзак.