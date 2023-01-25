Мартиньш Стакис в честь дня рождения Вильнюса обзавелся "татуировкой"

О том, настоящая ли татуировка, Петерсоне пояснила: "По определению татуировка - это "рисунок, который накладывают на кожу человека", поэтому можно сказать, что да, она настоящая. Что касается техники нанесения татуировки-

уважая частную жизнь мэра Риги, мы не можем предоставить более подробные комментарии".

Впрочем, это не единственное поздравление, которое подготовила Рига - в Вильнюс были отправлены и поздравительные открытки, которые нужно отправляться искать не в почтовый ящик, а в город.

"Хей, Вильнюс! Обязательно произведи фурор на свое 700-летие! Какое совпадение - на латышском языке "Вильнюс" звучит почти как "волна". Иронично, так как именно у нас больше всего моря. Твой любимый сосед, Рига", - говорится в поздравлении.

Фото: publicitātes

Такое поздравление с сегодняшнего дня можно увидеть в центре Вильнюса на более чем 20 цифровых рекламных стандах.

Напомним, в среду в Вильнюсе отмечают 700-летие города, по случаю которого проходит фестиваль света, выставка ​​копия письма князя Гедиминаса и открытие памятника, посвященный этому письму.