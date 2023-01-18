Ср, 18.01.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Фото ⟩ На улицах Риги появилось послание из Вильнюса. Рижане в восторге

Apollo.lv rus.tvnet.lv
,
На улицах Риги появилось послание из Вильнюса. Рижане в восторге
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Фото: IvansNikonovs/Twitter.com

В столице Литвы Вильнюсе с 25 января начинаются празднования в честь 700-летия города. Рижане заметили, что рекламные плакаты на тему праздника размещены и в столице Латвии. 

В социальной сети Twitter люди делятся, что на домах в Старой Риге можно найти плакат с надписью на латышском языке: "Дорогие соседи. Заранее извиняемся за шум! 25 января начнется празднование нашего 700-летия. Сердечно приглашаем присоединиться! С любовью, 700-летний Вильнюс".

Люди оценили это объявление и заметили его уже несколько раз. 

"Вильнюс знает, как себя нужно рекламировать в центре Риги".

"Вильнюс действительно умеет хорошо себя рекламировать: реклама есть и в городской среде Риги, и постоянно всплывает в YouTube.

Было бы интересно узнать, продвигает ли/как Рига себя за границей".

В дни торжеств пройдут различные концерты, световые шоу, выставки, а также экскурсии.

Полную программу мероприятий можно посмотреть на русском языке тут.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Читать также
Актуально
Наверх