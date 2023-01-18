В столице Литвы Вильнюсе с 25 января начинаются празднования в честь 700-летия города. Рижане заметили, что рекламные плакаты на тему праздника размещены и в столице Латвии.
Фото ⟩ На улицах Риги появилось послание из Вильнюса. Рижане в восторге
В социальной сети Twitter люди делятся, что на домах в Старой Риге можно найти плакат с надписью на латышском языке: "Дорогие соседи. Заранее извиняемся за шум! 25 января начнется празднование нашего 700-летия. Сердечно приглашаем присоединиться! С любовью, 700-летний Вильнюс".
Люди оценили это объявление и заметили его уже несколько раз.
"Вильнюс знает, как себя нужно рекламировать в центре Риги".
Viļņa zina, kā sevi jāreklamē Rīgas centrā ❤️ pic.twitter.com/gQqLeewRhy— Asnate Baņģiere (@asnate) January 18, 2023
"Вильнюс действительно умеет хорошо себя рекламировать: реклама есть и в городской среде Риги, и постоянно всплывает в YouTube.
Было бы интересно узнать, продвигает ли/как Рига себя за границей".
Viļņa tiešām māk sevi labi noreklāmēt: reklāmas ir gan Rīgas pilsētvidē, gan YouTube visu laiku radās.— Ivans Nikonovs (@IvansNikonovs) January 17, 2023
Būtu interesanti uzzināt, vai/kā Rīga sevi reklamē ārzemēs🧐 pic.twitter.com/LFXDiAO2j8
В дни торжеств пройдут различные концерты, световые шоу, выставки, а также экскурсии.
Полную программу мероприятий можно посмотреть на русском языке тут.
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