Фото ⟩ На улицах Риги появилось послание из Вильнюса. Рижане в восторге

В социальной сети Twitter люди делятся, что на домах в Старой Риге можно найти плакат с надписью на латышском языке: "Дорогие соседи. Заранее извиняемся за шум! 25 января начнется празднование нашего 700-летия. Сердечно приглашаем присоединиться! С любовью, 700-летний Вильнюс".

Люди оценили это объявление и заметили его уже несколько раз.

"Вильнюс знает, как себя нужно рекламировать в центре Риги".

Viļņa zina, kā sevi jāreklamē Rīgas centrā ❤️ pic.twitter.com/gQqLeewRhy — Asnate Baņģiere (@asnate) January 18, 2023

"Вильнюс действительно умеет хорошо себя рекламировать: реклама есть и в городской среде Риги, и постоянно всплывает в YouTube.

Было бы интересно узнать, продвигает ли/как Рига себя за границей".

Viļņa tiešām māk sevi labi noreklāmēt: reklāmas ir gan Rīgas pilsētvidē, gan YouTube visu laiku radās.



Būtu interesanti uzzināt, vai/kā Rīga sevi reklamē ārzemēs🧐 pic.twitter.com/LFXDiAO2j8 — Ivans Nikonovs (@IvansNikonovs) January 17, 2023

В дни торжеств пройдут различные концерты, световые шоу, выставки, а также экскурсии.

Полную программу мероприятий можно посмотреть на русском языке тут.