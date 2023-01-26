ЕСПЧ: Россия контролирует часть Донбасса с мая 2014 года

"Россия, конечно, не будет участвовать в процедуре рассмотрения дел; судья, избранный от РФ, также не будет присутствовать на заседаниях, хотя должен согласно конвенции. Поэтому процедурных проблем очень много", - признал в интервью DW профессор Ливерпульского университета Константин Дегтярев, специализирующийся на законодательстве в области защиты прав человека. По его мнению, в целом вопрос рассмотрения дел против России после ее выхода из ЕКПЧ "сложен как с точки зрения его последствий для суда, жертв нарушений прав человека, так и для Совета Европы в целом".

Исследовательница из Рурского университета, эксперт по вопросам межгосударственных исков в ЕСПЧ Изабелла Рисини (Isabella Risini) убеждена, что межгосударственные дела в отношении России "будут рассмотрены судом, даже если это будет трудно сделать и займет много времени". "Я думаю, что правосудие должно осуществиться, дела не могут просто где-то деваться, они должны быть рассмотрены", - указала Рисини в беседе с DW.

На рассмотрении ЕСПЧ - пять исков "Украина против России"

В то же время мало кто надеется на то, что если ЕСПЧ все-таки примет решение по делам "Украина против России", то они будут выполняться. Ведь в июне 2022 года в РФ вступил в силу закон, согласно которому решения ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта 2022 года, исполнению Россией не подлежат.

В данный момент на разных стадиях рассмотрения в ЕСПЧ, кроме дела "Украина и Нидерланды против России", находятся еще четыре жалобы украинского правительства на действия РФ. В частности, речь идет о так называемом "Крымском деле", в котором уже ожидается решение по существу. Третье дело - о захвате российскими силовиками украинских моряков и судов в Керченском проливе в 2018 году. В четвертом иске украинской стороны Россия называется причастной к целенаправленным убийствам политических оппонентов.