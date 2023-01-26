Общество Peldēt droši участвует в международном фотоконкурсе - вместе с организациями из 18 стран, занимающимися вопросами безопасности людей и животных. Фотография, набравшая наибольшее количество лайков, получит в качестве приза специальный тренировочный манекен. Голосование проходит в социальной сети Facebook.
Общество Peldēt droši просит жителей помочь получить манекен для уроков плавания
"Такие манекены - дорогое удовольствие, поэтому прошу помочь нам его получить! Такие манекены мы используем для обучения в бассейнах и открытых водоемах.
Манекены помогают людям понять, насколько тяжело или легко вытащить человека на берег, получить свой опыт, чтобы в чрезвычайных ситуациях оценить свои силы. Часто тонет и сам спасатель", - призвала поддержать Peldēt droši основательница и руководитель общества Зане Гемзе.
Peldēt droši организует различные мероприятия, чтобы повысить осведомленность жителей Латвии о безопасном поведении вблизи и на воде. За четыре года работы в практических занятиях и лагерях приняли участие почти 3000 детей, подготовлено более 600 педагогов и спортивных тренеров.
Одна из задач практических занятий - подобрать "тело" - человекоподобный манекен - и донести его до берега. Peldēt droši - единственные в Латвии, кто предлагает такое обучение всем желающим любого возраста.
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