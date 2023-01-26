Общество Peldēt droši просит жителей помочь получить манекен для уроков плавания

"Такие манекены - дорогое удовольствие, поэтому прошу помочь нам его получить! Такие манекены мы используем для обучения в бассейнах и открытых водоемах.

Манекены помогают людям понять, насколько тяжело или легко вытащить человека на берег, получить свой опыт, чтобы в чрезвычайных ситуациях оценить свои силы. Часто тонет и сам спасатель", - призвала поддержать Peldēt droši основательница и руководитель общества Зане Гемзе.

Peldēt droši организует различные мероприятия, чтобы повысить осведомленность жителей Латвии о безопасном поведении вблизи и на воде. За четыре года работы в практических занятиях и лагерях приняли участие почти 3000 детей, подготовлено более 600 педагогов и спортивных тренеров.

Одна из задач практических занятий - подобрать "тело" - человекоподобный манекен - и донести его до берега. Peldēt droši - единственные в Латвии, кто предлагает такое обучение всем желающим любого возраста.