Автомобили, которые конфискуют у пьяных водителей, на аукционах Службы госдоходов может приобрести любой желающий. На таких аукционах начальная цена не устанавливается - кто больше предложит, тот транспортное средство и покупает, сообщает lsm.lv.
На аукционах можно приобрести конфискованные у пьяных водителей машины. Но есть нюанс
Впрочем, у покупателей есть возможность оценить машину перед покупкой только внешне,
выезд на ней не предусмотрен, не подготавливается и отдельная техническая оценка.
Заместитель директора финансового управления СГД Инара Солостея указала: "В январе прошлого года мы приняли на учет 36 автомобилей, в январе это года - уже 90 машин. Таким образом, можно сделать вывод, что это число выросло минимум в три раз. Интерес жителей к приобретению машин очень большой, так как совсем недавно на один автомобиль у нас было 241 предложение".
Конфискованные транспортные средства могут приобрести как физические, так и юридические лица, а также сами владельцы конфискованных автомобилей,
если они соответствуют трем требованиям:
у претендента не могут быть долги по налогам на сумму более 150 евро, он не может быть неплатежеспособным и находиться под санкциями. Сообщение о ценовых опросах публикуется на портале СГД. Там можно найти короткое описание транспортного средства, фотографии и условия предложения своей цены. Начальную стоимость СГД не устанавливает.
Единственный способ, как убедиться в техническом состоянии автомобиля, - это осмотреть его визуально и завести двигатель.
Более подробная диагностика или тестовый заезд невозможны.
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