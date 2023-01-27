На рыбоперерабатывающем предприятии эксплуатировали людей; жертв искали в соцсетях

В полицию поступила информация о рыбоперерабатывающем предприятии, где несколько сотрудников якобы подвергались трудовой эксплуатации. 23 ноября 2021 года начался уголовный процесс.

Следствием установлено, что на предприятии трудовой эксплуатации подвергались трое человек - женщина и двое мужчин в возрасте от 40 до 55 лет. Двух из этих лиц поселили в служебных помещениях компании, где можно было переночевать, помыться и приготовить еду. Во время работы люди были закрыты в цеху предприятия.

Информация, полученная в ходе следствия, свидетельствует о том, что потерпевшие были расселены и приняты на работу в компанию без трудового договора и заработной платы, с использованием мошенничества и манипулирования тяжелым материальным положением этих лиц. По словам следователей, у жертв не было "реального и приемлемого выбора, кроме как подчиниться эксплуатации".

Работников искали через рекламу в социальных сетях, обещая им зарплату более 1000 евро после уплаты налогов, но в действительности выплаченная зарплата была меньше - людям говорили, что остальное им выплатят позже.