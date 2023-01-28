Рената Литвинова переживает из-за мамы, которая осталась в РФ

Рената Литвинова покинула РФ в конце февраля 2022 года. Сейчас она занимается театральными постановками. Недавно знаменитость дала свой первый спектакль Cactus в театре Hebertot в Париже.

Канал Arte откровенно поговорил с Ренатой.

В интервью телеканалу Arte актриса рассказала, что скучает по родным, которые остались в РФ. На вопрос журналиста, планирует ли она возвращаться домой, звезда задумалась.

"У меня там мама. Она уже довольно взрослая, и я не могу ее перевезти. Конечно, в России осталось много близких людей, которые не могут уехать", - сказала она.

Париж уже стал вторым домом для Ренаты Литвиновой. Ее единственная дочь Ульяна учится и живет в столице Франции. Актриса даже приобрела недвижимость в этой стране.

Напомним, что Ульяна - единственный ребенок Литвиновой. Отец девушки - бизнесмен Леонид Добровский.

Во Франции Литвинова продолжает работать: писать сценарии, сниматься в кино, ставить спектакли. Помимо этого, она однажды даже прошлась по подиуму, примерив на себя роль модели на показе Balenciaga.

Рената Литвинова Фото: Кадр из видео