Лачплесис: Элксниньш и поддерживающие его депутаты радикализировались

Для замены председателя думы необходимы голоса восьми из 15 депутатов. "Сегодня я не вижу восьми депутатов, которые были бы готовы сменить руководство. В состав думы на данный момент входят семь депутатов, избранных от "Согласия", и один депутат от Русского союза Латвии (РСЛ)", - сказал депутат Даугавпилсской думы Янис Лачплесис (Латгальская партия/"Для развития Латвии").

Лачплесис считает, что мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш и поддерживающие его депутаты вышли из "Согласия" из-за своей радикализации и приближения к политическим установкам РСЛ.

Депутат Ивар Шкинчс ("Партия Даугавпилсского края") также считает, что сейчас нет возможности сменить руководство думы. "У Элксниньша своя команда, с которой он продолжит работать", - сказал депутат.

Шкинчс не думает, что решение Элксниньша сменить свою партийную принадлежность что-то изменит. "Как оппозиция мы понимаем, что у него на должностях свои люди. Насколько они компетентны - другой вопрос", - сказал Шкинчс, добавив, что поддержка депутатами Элксниньша не зависит от его принадлежности к той или к иной партии. Депутат не видит вероятности раскола в правящей коалиции думы.

Как сообщалось, вчера Элксниньш и другие избранные от "Согласия" депутаты Даугавпилсской думы объявили о своем выходе из этой партии.