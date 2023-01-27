Лочмеле: решение Элксниньша было стратегическим шагом

По словам Лочмеле, "Согласие" было, есть и останется одной из самых стабильных партий, потому что ее идеологические убеждения не меняются.

Лочмеле уверена, что мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш покинул ряды "Согласия" с теми же взглядами, что и вступил в партию. "Очень хорошо, что Элксниньш создаст свою партию. Я не вижу идеологических различий между позицией Элксниньша и, например, моей", - сказала она. По ее мнению, уход Элксниньша связан с тем, что он хочет сосредоточиться на Латгале и "развивать Даугавпилс".

Лочмеле назвала решение Элксниньша стратегическим шагом. "В Латгале много проблем, которых находящиеся у власти в Риге не видят и не хотят решать. Только во время 13-го Сейма была создана парламентская комиссия по проблемам Латгале, но за четыре года невозможно решить все проблемы", - сказала она.

Как сообщалось, мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш решил выйти из партии "Согласие" и начать формирование новой региональной политической силы.

По его словам, результаты выборов в 14-й Сейм ясно показали, что "Согласие" больше не способно быть такой объединяющей силой.