Чтобы иметь возможность обследовать склон, на этой неделе в Екабпилсе снимают уплотненную массу льда на поврежденных участках насыпи защитной дамбы Даугавы, сообщило самоуправление.
Фото ⟩ В Екабпилсе c дамбы убирают лед. Работы продолжаются
Работы осуществляют компаниями Ošukalns и LV Roads.
После работы будут найдены наиболее подходящие инженерные решения по временному усилению защитной дамбы.
Также продолжается ремонт и укрепление защитной дамбы для повышения ее устойчивости к весеннему паводку. Поврежденные участки укрепляются слоем из бентонитовой глины и крупнозернистого доломита, чтобы предотвратить протекание воды через плотину.
Как сообщалось, уровень воды в Даугаве в Екабпилсе за последние пару недель опустился на несколько метров и в настоящее время жителям ничего не угрожает, однако в середине недели спасатели продолжали откачивать воду из районов, затопленных в начале января.
Екабпилс нуждается в новой защитной дамбе, но ее строительство может занять больше времени. Следующего паводка следует ожидать с уверенностью, что жителям и городу ничего не угрожает, заявил ранее исполнительный директор Екабпилсского края Улдис Скрейверс.
Галерея: Улицы Екабпилса 15 января
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