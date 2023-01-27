Фото ⟩ В Екабпилсе c дамбы убирают лед. Работы продолжаются

Работы осуществляют компаниями Ošukalns и LV Roads.

После работы будут найдены наиболее подходящие инженерные решения по временному усилению защитной дамбы.

Также продолжается ремонт и укрепление защитной дамбы для повышения ее устойчивости к весеннему паводку. Поврежденные участки укрепляются слоем из бентонитовой глины и крупнозернистого доломита, чтобы предотвратить протекание воды через плотину.

Как сообщалось, уровень воды в Даугаве в Екабпилсе за последние пару недель опустился на несколько метров и в настоящее время жителям ничего не угрожает, однако в середине недели спасатели продолжали откачивать воду из районов, затопленных в начале января.

Екабпилс нуждается в новой защитной дамбе, но ее строительство может занять больше времени. Следующего паводка следует ожидать с уверенностью, что жителям и городу ничего не угрожает, заявил ранее исполнительный директор Екабпилсского края Улдис Скрейверс.

Галерея: Улицы Екабпилса 15 января