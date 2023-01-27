Политик сжег Коран возле мечети в Копенгагене. На прошлой неделе он сделал то же самое в Стокгольме

Акция Палудана прошла после пятничной молитвы напротив местной мечети. Политик был в защитной каске и находился под охраной полиции. Как и в случае с протестом в Стокгольме, акция в Копенгагене также была согласована с местными властями.

• Paludan provokasyonlarına devam ediyor

• Bu kez Kopenhag'da polis koruması eşliğinde Kur'an'ı Kerim yaktı

• Camiden dışarıya hoparlörlerle teşrik tekbirleri verildi



Aşırı sağcı Rasmus Paludan, Danimarka'da cami karşısında Kur'an-ı Kerim yaktı https://t.co/84ZJGrnGjI pic.twitter.com/HnivMDYbhF — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) January 27, 2023

The Local сообщает, что Палудан планирует провести еще как минимум две подобные акции в Дании, одна из которых пройдет перед турецким посольством в Копенгагене. Датского посла вызвали в МИД Турции, чтобы выразить протест по поводу того, что власти Дании согласовали акции Палудана.

Лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег Коран возле мечети в Копенгагене Фото: EPA/Scanpix

21 января Расмус Палудан сжег Коран во время демонстрации у посольства Турции в Стокгольме. Шведские СМИ сообщают, что Расмус Палудан раскритиковал президента Турции, а затем поджег священную книгу мусульман.

Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО в мае, но Турция поставила перед обеими странами несколько условий, которые должны быть выполнены, прежде чем они получат поддержку Анкары. Турция потребовала от Швеции экстрадиции десятков человек, в основном курдов, которых Анкара считает террористами или причастными к попытке государственного переворота 2016 года.

Однако ситуация осложнилась после того, как в Стокгольме прошла акция протеста, в ходе которой правый экстремист сжег Коран. Власти Швеции разрешили эту акцию протеста, несмотря на возражения Анкары.

Турция и Венгрия - последние члены НАТО, не ратифицировавшие прием Финляндии и Швеции в альянс, но премьер-министр Венгрии пообещал, что это произойдет в феврале.