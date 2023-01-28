В Беларуси мужчину приговорили к 9 годам колонии за старое фото аэродрома

32-летнего Глушкова задержали в августе. Аэродром, о котором идет речь, находится недалеко от Зябровки. С момента вторжения России в Украину там дислоцируются российские войска, оттуда же взлетают военные самолеты. В ночь с 10 на 11 августа 2022 года рядом с аэропортом были слышны взрывы.

Минобороны Беларуси сообщило, что один из самолетов загорелся во время испытательного полета после замены двигателя. Предположительно, это произошло в 23:00, но местные жители утверждают, что взрывы слышали позже.

После этого инцидента местные власти провели проверки в этом районе. В телефоне Евгения была старая фотография аэродрома, сделанная с помощью дрона, а также контакты разных украинцев. Этого было достаточно, чтобы арестовать мужчину.