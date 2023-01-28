Генерал ВВС США не исключает скорую войну с Китаем

Война между США и Китаем может начаться в 2025 году, спрогнозировал генерал США Майкл Минихан, руководитель транспортного командования ВВС страны, во внутреннем документе, где указывалась необходимость обеспечить максимальную оперативную готовность находящихся в его подчинении боевых подразделений в текущем году. Информация об этом появилась в пятницу, 27 января, на сайте телеканала NBC News. Позже официальный представитель ВВС США, майор Хоуп Кронин официально подтвердила, что это не фейк.

"Надеюсь, я ошибаюсь, - цитирует Минихана газета The Washington Post. - Моя интуиция подсказывает, что мы будем воевать в 2025 году. Си (Цзиньпин. - Ред.) обеспечил себе третий срок (на посту генсека ЦК Коммунистической партии Китая. - Ред.) и сформировал свой военный совет в октябре 2022 года. Президентские выборы на Тайване пройдут в 2024 году и дадут Си повод. Президентские выборы в США пройдут в 2024 году и предложат Си ситуацию, в которой Америка будет отвлечена другими темами. Команда Си, повод и возможность - все это будет дано к 2025 году".