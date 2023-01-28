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​В квартире в Великобритании нашли труп женщины. Он пролежал там больше трех лет

rus.tvnet.lv
​В квартире в Великобритании нашли труп женщины. Он пролежал там больше трех лет
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Труп. Иллюстративное фото
Труп. Иллюстративное фото Фото: Skyward Kick Productions/Shutterstock

В квартире в Великобритании нашли мертвую женщину, которая находилась там более трех лет, сообщает BBC.

38-летняя Лаура Уинхэм была найдена в мае 2021 года. Считается, что она умерла в ноябре 2017-го. В предыдущие годы ее дважды посещала социальная служба.

Уинхэм, страдающая шизофренией, жила в социальной квартире в Уокинге и не общалась со своей семьей.

По словам ее семейного врача, в 2014 году стало ясно, что у нее проблемы с психическим здоровьем. Однако женщина не выполняла необходимые процедуры и не посещала специалистов.

Последний раз ее видели в 2017 году. Ее сестра Никки сказала, что семья не могла более поддерживать с женщиной связь после того, как она много лет страдала шизофренией.

"Она была брошена и оставлена ​​умирать", - сказала Никки.

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