​В квартире в Великобритании нашли труп женщины. Он пролежал там больше трех лет

38-летняя Лаура Уинхэм была найдена в мае 2021 года. Считается, что она умерла в ноябре 2017-го. В предыдущие годы ее дважды посещала социальная служба.

Уинхэм, страдающая шизофренией, жила в социальной квартире в Уокинге и не общалась со своей семьей.

По словам ее семейного врача, в 2014 году стало ясно, что у нее проблемы с психическим здоровьем. Однако женщина не выполняла необходимые процедуры и не посещала специалистов.

Последний раз ее видели в 2017 году. Ее сестра Никки сказала, что семья не могла более поддерживать с женщиной связь после того, как она много лет страдала шизофренией.

"Она была брошена и оставлена ​​умирать", - сказала Никки.