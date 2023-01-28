Экстремальный холод в Афганистане: погибли не менее 166 человек

Данные основаны на информации, полученной из 24 провинций страны, однако фактов о других десяти провинциях Афганистана на данный момент нет. Смерти связаны с наводнениями, пожарами и утечками газа из обогревателей, сказал представитель министерства Абдулрахман Захид.

Было повреждено около сотни домов, погибло более 80 000 голов скота, что является важным источником средств к существованию в Афганистане.

С 10 января мороз в Афганистане достиг -33 градусов по Цельсию, также по стране прошли сильные снегопады, обледенение и регулярные отключения электроэнергии.

Агентства по оказанию помощи еще до резкого похолодания предупреждали, что более половины 38-миллионного населения Афганистана голодает, а четыре миллиона детей недоедают.

Всемирная организация здравоохранения на этой неделе сообщила, что по меньшей мере 17 человек скончались в деревне в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана из-за вспышки "острой респираторной инфекции".

Эта зима в Афганистане - вторая с тех пор, как к власти вернулся режим талибов, а поддерживаемые США силы покинули страну. С тех пор иностранная помощь в стране резко сократилась, а США заморозили активы центрального банка Афганистана, усугубив один из самых серьезных гуманитарных кризисов в мире.

На прошлой неделе талибы запретили женщинам работать в группах гуманитарной помощи, закрыв многие из них. После этого талибы разрешили работницам медицинской сферы в негосударственных организациях возобновить работу.