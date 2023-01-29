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Военные объекты Ирана подверглись атаке беспилотников

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Военные объекты Ирана подверглись атаке беспилотников
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Взрывы в Иране
Взрывы в Иране Фото: Скриншот с Telegram "Сота"

В ночь с субботы на воскресенье, 29 января, на военных объектах в Иране произошла серия мощных взрывов. Об этом сообщает Русская служба BBC.

По сообщению Министерства обороны Ирана, нападению подвергся военный завод в городе Исфахан.

Власти Ирана заявили, что завод атаковали беспилотники.

По их словам, в результате "безуспешной атаки с применением беспилотников" один из дронов был сбит, а два других попали в оборонительные ловушки, причинив лишь "незначительные повреждения крыше мастерской".

Исфахан - центр одноименной провинции, расположен в 330 километрах к югу от Тегерана.

Власти Ирана пока не могут уточнить, какой стране могли принадлежать беспилотники.

Иранские СМИ сообщают о взрывах и пожарах в столице страны Тегеране. По словам местных жителей, атакованы правительственные здания. Очевидцы сообщают, что в небо над иранской столицей подняты самолеты. 

Сообщается также о взрыве на авиабазе в городе Дизфуль на западе Ирана, взрывах и пожарах в городах Хамадан (запад страны) и Решт (север), пишет Русская служба BBC.

Ряд Telegram-каналов утверждает, что удары зафиксированы и в городах Хой, Азершехр, Кередж.

Всего повреждено около 14 промышленных и военных объектов. Сообщений  о жертвах и пострадавших нет.

Арабское издание Al Arabya утверждает, что Израиль начал специальную военную операцию против Ирана, однако официальных подтверждений этому нет. Тель-Авив также еще никак не комментировал эти обвинения.

Напомним, что в Израиле произошли несколько терактов. Глава правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что власти приняли решение о "немедленных действиях": "Это было одно из самых страшных нападений за последние годы, наши сердца соболезнуют семьям раненых и погибших. Мы оценили ситуацию и приняли решение о некоторых немедленных действиях, мы будем действовать решительно и спокойно".

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