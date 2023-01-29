В ночь с субботы на воскресенье, 29 января, на военных объектах в Иране произошла серия мощных взрывов. Об этом сообщает Русская служба BBC.
Военные объекты Ирана подверглись атаке беспилотников
По сообщению Министерства обороны Ирана, нападению подвергся военный завод в городе Исфахан.
Власти Ирана заявили, что завод атаковали беспилотники.
По их словам, в результате "безуспешной атаки с применением беспилотников" один из дронов был сбит, а два других попали в оборонительные ловушки, причинив лишь "незначительные повреждения крыше мастерской".
Исфахан - центр одноименной провинции, расположен в 330 километрах к югу от Тегерана.
Власти Ирана пока не могут уточнить, какой стране могли принадлежать беспилотники.
Это рикошет. Иранские дроны-камикадзе летели на Киев, а прилетели в Иран на военный завод. Так бывает. pic.twitter.com/bKxropERJm— Сергей Наумович (@sergonaumovich) January 28, 2023
Иранские СМИ сообщают о взрывах и пожарах в столице страны Тегеране. По словам местных жителей, атакованы правительственные здания. Очевидцы сообщают, что в небо над иранской столицей подняты самолеты.
Сообщается также о взрыве на авиабазе в городе Дизфуль на западе Ирана, взрывах и пожарах в городах Хамадан (запад страны) и Решт (север), пишет Русская служба BBC.
Ряд Telegram-каналов утверждает, что удары зафиксированы и в городах Хой, Азершехр, Кередж.
Всего повреждено около 14 промышленных и военных объектов. Сообщений о жертвах и пострадавших нет.
Арабское издание Al Arabya утверждает, что Израиль начал специальную военную операцию против Ирана, однако официальных подтверждений этому нет. Тель-Авив также еще никак не комментировал эти обвинения.
Напомним, что в Израиле произошли несколько терактов. Глава правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что власти приняли решение о "немедленных действиях": "Это было одно из самых страшных нападений за последние годы, наши сердца соболезнуют семьям раненых и погибших. Мы оценили ситуацию и приняли решение о некоторых немедленных действиях, мы будем действовать решительно и спокойно".
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