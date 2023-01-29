Военные объекты Ирана подверглись атаке беспилотников

По сообщению Министерства обороны Ирана, нападению подвергся военный завод в городе Исфахан.

Власти Ирана заявили, что завод атаковали беспилотники.

По их словам, в результате "безуспешной атаки с применением беспилотников" один из дронов был сбит, а два других попали в оборонительные ловушки, причинив лишь "незначительные повреждения крыше мастерской".

Исфахан - центр одноименной провинции, расположен в 330 километрах к югу от Тегерана.

Власти Ирана пока не могут уточнить, какой стране могли принадлежать беспилотники.

Это рикошет. Иранские дроны-камикадзе летели на Киев, а прилетели в Иран на военный завод. Так бывает. pic.twitter.com/bKxropERJm — Сергей Наумович (@sergonaumovich) January 28, 2023

Иранские СМИ сообщают о взрывах и пожарах в столице страны Тегеране. По словам местных жителей, атакованы правительственные здания. Очевидцы сообщают, что в небо над иранской столицей подняты самолеты.

Сообщается также о взрыве на авиабазе в городе Дизфуль на западе Ирана, взрывах и пожарах в городах Хамадан (запад страны) и Решт (север), пишет Русская служба BBC.