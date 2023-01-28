13-летний подросток открыл стрельбу в Иерусалиме, есть пострадавшие

Полиция сообщает, что нападавший "был нейтрализован". Он был ранен и доставлен в больницу. Полиция квалифицировала случившееся как "подозрение на теракт".

Стрелявшим оказался 13-летним подростком из восточного Иерусалима.

Подросток открыл огонь на месте археологических раскопок "Город Давида", уточняет The Jerusalem Post. Среди пострадавших - 22-летний мужчина и 45-летняя женщина, они находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.

Напомним, что стрельба в субботу, 28 января, произошла на следующий день после другого нападения, устроенного 21-летним палестинцем у входа в синагогу в восточной части Иерусалима и унесшего жизни семи человек.