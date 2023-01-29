Не только Запад: какую военную помощь Украина получает от других стран?

Украинские солдаты также использовали пакистанские артиллерийские снаряды, которые подходят к старым орудиям советских времен, которых особенно не хватает, потому что Запад не производит этот тип боеприпасов. Десятки тысяч этих минометов, возможно, были доставлены британскими самолетами из Пакистана в Румынию в августе, но Великобритания не подтвердила это публично.

Еще более странно то, что в Украине были замечены иранские минометы, суданские минометы и китайские пулеметы.

Хотя их точное происхождение неясно, не исключено, что это оружие когда-то было конфисковано западными странами.

Также были замечены минометы из Азербайджана, но азербайджанцы отрицают их продажу.

Израиль поставил бронежилеты, каски, но не оружие. Израиль, как страна-производитель, не позволяет другим странам поставлять на Украину свое вооружение, например противотанковые ракеты SPIKE, которые есть и у Эстонии. В то же время под Херсоном были замечены бронированные внедорожники израильского производства. Израиль отрицает, что санкционировал их доставку.

Хотя в странах Ближнего Востока есть и старое российское оружие, и новое местного производства, и передовые западные технологии, страны региона пока не прислали военную помощь.

Из азиатских стран Южная Корея, Япония и Тайвань направили помощь Украине. До сих пор эта поддержка ограничивалась шлемами, бронежилетами и дронами. В то же время южнокорейская военная промышленность пополняет западные запасы. Американцы покупают артиллерийские части, а поляки покупают танки.

Самым большим сторонником Украины из стран, которые не входят в НАТО и ЕС, является Австралия. Австралийцы поставили бронетехнику, артиллерию и прочее. Военную помощь также оказывает Новая Зеландия.

Поскольку для Запада политически важно поддерживать Украину, большая часть поставок оружия получает широкую огласку. Другие страны, далекие от войны, могут продавать оружие, но не объявлять об этом так громко.