В воскресенье будет недоступен портал Latvija.lv и электронные услуги

Работа портала приостановлена в соответствии с планом Государственного агентства регионального развития (VRAA) по проведению технических работ на портале. Жителей в этой связи просят проявить понимание.

Работу портала планируется восстановить в понедельник.

Как сообщалось, в этом году наблюдались нарушения функций некоторых услуг на портале Latvija.lv. Согласно информации, предоставленной VRAA, ведется "большая работа для того, чтобы сделать ряд разработанных улучшений доступными пользователям портала". Так, станет доступен новый дизайн главной страницы портала, информационных страниц и рабочего места пользователя.

Кроме того, ведутся работы по улучшению производительности веб-сервиса электронной переписки. Положительные нововведения также обещаны в мобильной версии портала, осуществлена модернизация используемых на портале технологий и решений.