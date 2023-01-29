Что думают репрессированные о высказываниях Гревцовой?

Правление LPRA считает, что всех, кто выступает против латвийского государства, европейских ценностей и выражает поддержку развязанной Россией войне на Украине, следует исключить из рядов депутатов Сейма и местных органов власти.

В ответ на заявления депутата председатель ассоциации Ивар Калькис подчеркyнул, что нет оснований сомневаться в научном характере музейной экспозиции и подлинности экспонируемых предметов, а также в компетентности гида. Музей внесен в дипломатический протокол и его посещают высокопоставленные лица со всего мира, отмечает Калькис.

"Скорее, сомнительна способность депутата Гревцовой разбираться в исторических событиях, а тем более анализировать их. Это можно объяснить низким уровнем образования и интеллекта, что подтверждается ложной информацией, предоставленной CVK, и ее детским оправданием, что это канцелярские ошибки", - отмечает руководитель LPRA .

Заявление Гревцовой в свою защиту о том, что она подписала заявление в CVK, не ознакомившись с ним, является скорее пугающим для депутата Сейма, который будет решать стратегически важные для государства вопросы, чем оправдательным.