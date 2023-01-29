Правление Латвийского объединения политически репрессированных (LPRA) решительно осуждает мнение депутата 14-го Сейма Глории Гревцовой ("За стабильность!") о Музее оккупации и его выставке, сообщила представитель организации Дагния Лиепиня.
Что думают репрессированные о высказываниях Гревцовой?
Правление LPRA считает, что всех, кто выступает против латвийского государства, европейских ценностей и выражает поддержку развязанной Россией войне на Украине, следует исключить из рядов депутатов Сейма и местных органов власти.
В ответ на заявления депутата председатель ассоциации Ивар Калькис подчеркyнул, что нет оснований сомневаться в научном характере музейной экспозиции и подлинности экспонируемых предметов, а также в компетентности гида. Музей внесен в дипломатический протокол и его посещают высокопоставленные лица со всего мира, отмечает Калькис.
"Скорее, сомнительна способность депутата Гревцовой разбираться в исторических событиях, а тем более анализировать их. Это можно объяснить низким уровнем образования и интеллекта, что подтверждается ложной информацией, предоставленной CVK, и ее детским оправданием, что это канцелярские ошибки", - отмечает руководитель LPRA .
Заявление Гревцовой в свою защиту о том, что она подписала заявление в CVK, не ознакомившись с ним, является скорее пугающим для депутата Сейма, который будет решать стратегически важные для государства вопросы, чем оправдательным.
Правление LPRA считает, что публичное отрицание оккупации Латвии, оправдание геноцида и военных преступлений в социальных сетях, как это делает депутат Гревцова, перекликается с мнением представляемой ею партии "За стабильность!".
"Принося присягу в качестве депутата 14-го Сейма, Гревцова торжественно пообещала укреплять суверенитет Латвии, защищать ее как независимое и демократическое государство. Не противоречит ли прокремлевская деятельность депутата данной клятве?" - риторически спросили в организации.
Как сообщалось, Служба государственной безопасности (VDD) начала проверку публичных заявлений депутата Сейма Глории Гревцовой о Музее оккупации Латвии, в которых некоторые услышали возможное отрицание факта оккупации Латвии.
В аккаунте Гревцовой в TikTok был размещен и позже удален видеоролик на русском языке, в котором депутат заявила, что пришла в "так называемый Музей оккупации". Гревцова заявила в видео, что в музее "не совпадают факты", а экскурсовод рассказывает "параллельную, вымышленную историю".
"Что это за музей и зачем, для каких целей он создан? (...) Мы посмотрели все экспонаты и поняли - нас дурят!", - заявила Гревцова.
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