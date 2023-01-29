Бутылку с письмом на латышском языке выбросило на берег Сааремаа

Эдгар пишет: "Похоже, что кто-то (я предполагаю, что это молодожены) написали свои желания в письме, положили в бутылку и бросили ее в море. Желания достигли Вселенной, а бутылку выбросило на берег острова Сааремаа. На фотографии показано примерное место, где ее нашли.

Неизвестно, когда бутылку с письмом бросили в воду и где она плавала в течение дней, месяцев или лет. Возможно, теперь два человека в Латвии узнают свой почерк, и будет очень интересно узнать, какой путь проделала эта драгоценная бутылка".

Текст письма: "Вырастить дочек, найти стабильную работу, жить в спокойствии и любви". "Вырастить и выучить детей".