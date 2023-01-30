Джонсон в фильме Би-би-си рассказал об угрозах со стороны Путина. Песков назвал это ложью

"Я думаю, что, судя по его [Путина] очень спокойному тону, по той отстраненности, которая у него была, он просто подыгрывал моим попыткам склонить его к переговорам", - сказал экс-премьер.

Джонсон также пытался донести до российского президента, что Украина в ближайшее время не вступит в НАТО, и предупредил его, что любое вторжение будет означать "больше НАТО, а не меньше НАТО" у границ России.

"Он сказал: "Борис, вы говорите, что Украина не собирается вступать в НАТО в ближайшее время. Что значит в ближайшее время?" И я сказал: "Ну, она не собирается вступать в НАТО в обозримом будущем. Вы это прекрасно знаете".

Неизвестно, насколько серьезными были угрозы со стороны Путина, но учитывая предыдущие нападения России на Великобританию, в том числе отравление Скрипалей в Солсбери, любая угроза со стороны российского лидера, вероятно, воспринималась Джонсоном всерьез, отмечают корреспонденты Би-би-си.

Документальный фильм "Путин против Запада" выйдет в эфир в понедельник в 21:00 по Лондону на телеканале BBC 2 и будет доступен на платформе iPlayer в Великобритании.

Фото: BBC

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