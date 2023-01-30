Названы слово, антислово и крылатое выражение года в Латвии

Из всех кандидатов на антислово года первое место получило неверно используемое "санкционировать" или "санкционированные лица", поскольку санкционировать означает юридически утверждать, предоставляя силу закона, и давать согласие или разрешение, поэтому правильно говорить "подверженные санкциям лица".

Крылатым выражением года жюри опроса признало сказанное Артуром Хансоном в Twitter - "Чтобы у России было будущее, ее надо продуть" (в переводе теряется игра слов: "продуть" - izputināt - созвучно с фамилией президента России Владимира Путина. - Прим. ред.).

Lai Krievijai būtu nākotne, to vajag izPutināt. — Arturs Hansons (@apekribomens) March 21, 2022

Оговоркой года был признан призыв боксера Майриса Бриедиса: "Пора встать и выпрямить свои согнутые головы!".

Организаторы опроса признали, что на этот раз значительная доля заявок была связана с безопасностью и влиянием войны на повседневную жизнь людей.

В жюри вошли главный редактор журнала Domuzīme Рудите Калпиня, литературный философ и переводчик Иева Колмане, культурный журналист Линда Кусиня-Шулце, переводчик и глава Общества развития латышского языка Угис Настевич, ведущий исследователь Музея оккупации, социолингвист Винета Пориня, практик коммуникации Петерис Пуритис, литературовед, преподаватель латышского языка и литературы Лита Силова, академик Андрей Вейсбергс и журналист и публицист Эгилс Зирнис.

Опрос уже в 20-й раз проводится Рижским латышским обществом в сотрудничестве с Союзом писателей Латвии.

Организаторы уточняют, что первые заявки стали приходить еще в январе 2022 года.

Варианты претендентов на слово, антислово и крылатое выражение 2023 года организаторы предлагают присылать на е-мэйл gadavards@inbox.lv.