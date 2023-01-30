Активиста Юрия Алексеева приговорили к году и месяцу тюрьмы

Сегодня окружной суд рассмотрел жалобу Алексеева на приговор Пардаугавского суда города Риги, который приговорил его к одному году и двум месяцам лишения свободы.

Судья коллегии по уголовным делам Рижского окружного суда Ингуна Амолиня сообщила, что, рассмотрев данное уголовное дело в апелляционном порядке, сегодня суд принял решение оправдать Алексеева в связи с недоказанностью в части обвинения в приобретении и хранении несанкционированных боеприпасов к огнестрельному оружию.

В остальной части обвинения обвиняемого признали виновным, назначив окончательный приговор на один месяц меньше, чем приговорил его суд первой инстанции.

Дело рассматривалось на закрытых судебных заседаниях.

Алексеев упоминается в публичных отчетах Службы государственной безопасности (СГБ) как прокремлевский активист.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено 29 ноября 2017 года в связи с комментариями с призывом "прикончить всех фашистских выродков", к которым, по мнению автора, принадлежат представители нескольких конкретных национальностей. Кроме того, язык одного народа был назван "фашистским".

Также, по данным СГБ, как минимум с 1 октября 2016 года по 7 декабря 2017 года Алексеев распространял в интернете контент, направленный на возбуждение ненависти между представителями разных национальностей.

В ходе процессуальных действий у Алексеева были обнаружены патроны к огнестрельному оружию, на которое у него не было разрешения, а также материалы, содержащие детскую порнографию.

Алексеев был депутатом Рижской думы, избранным от Русского союза Латвии, с 2005 по 2009 год. Он основал сайт imhoclub.lv, который несколько лет служил площадкой для распространения публикаций лиц, связанных с российской "политикой соотечественников".