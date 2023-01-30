Портал госуправления Latvija.lv меняет свой домен

Сайт "latvija.lv" также продолжает работать, автоматически перенаправляя пользователей на новый адрес.

Как заявили в министерстве, это было необходимо, чтобы у пользователей портала не возникало сомнений в том, что они попали на официальный портал госуслуг и люди были бы убеждены в том, что обработка информации и персональных или корпоративных данных происходит безопасно. Добавочный домен "gov.lv" свидетельствует о том, что сайт является государственным ресурсом.

В министерстве обещают, что на портале происходит смена технической платформы, чтобы в будущем он был более удобным и понятным для людей и учреждений. В течение 2023 года будут постепенно вводиться нововведения - изменения в дизайне, функциональности и доступности на мобильных устройствах.

В настоящее время новый дизайн можно увидеть на главной странице, информационных страницах, рабочем месте пользователя и в разделе электронной переписки, улучшена доступность и производительность портала на мобильных устройствах, а также модернизированы используемые технологии и 19 электронных услуг.

На новом сайте нет разделения на физических лиц и предпринимателей, при этом новые разделы портала работают параллельно с разделами, которые еще находятся в разработке - поисковая система, каталог услуг, жизненные ситуации, каталог электронных услуг и др.