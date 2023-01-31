C 1 мая все граждане Латвии должны будут иметь ID-карту. По мере приближения этой даты жители жалуются, что получить новый документ кажется почти невозможным, так как очереди в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) очень длинные, сообщает программа TV3 Bez Tabu.
Видео ⟩ Сделать паспорт или ID-карту вообще реально? Жители жалуются на очереди в PMLP
Жительница Риги Синтия рассказывает, что уже две недели каждый день пытается удаленно записаться в очередь на оформление ID-карты с помощью приложения QTicket, но безуспешно. Она позвонила в отдел, чтобы подать заявку, но так и не дождалась, пока кто-нибудь поднимет трубку.
Кроме того, Синтия несколько раз пыталась записаться на оформление ID-карты на домашней странице управления, но до конца марта свободного времени для записи не оказалось. Приехав на место, Синтии так и не удалось получить номер в очереди - там уже стояло слишком много людей.
Советник министра внутренних дел Мариса Кучинскиса Андрей Вайварс объясняет, что проблема возникла в результате не очень удачных политических решений, а также из-за нехватки рабочих рук.
На данный момент объявлен конкурс примерно на 40 вакансий в PMLP. Прогнозируется, что сотрудники начнут работу в конце марта или начале апреля, что увеличит возможности обслуживания клиентов.
Чтобы обслуживать больше клиентов, PMLP объявила, что с понедельника, 30 января, в трех столичных отделениях продлено время работы.
Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)
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