Видео ⟩ "Отказал каждый": родителям из Украины сложно найти врачей для своих детей в Латвии

Украинка Марина отмечает, что без помощи врача детей с внутренними недугами приходится везти в больницу или в частное медицинское учреждение, где затраты слишком высоки.

"Заболела моя дочь, ей на тот момент было полтора года. Звонила по всем номерам, которые мне дали в центре для беженцев. Отказал каждый, - рассказывает она. - Они боятся брать на себя ответственность за состояние здоровья маленьких детей. Если они старше - например, восьми лет, то, может быть, проще найти семейного врача или педиатра, но что касается именно маленьких детей, они боится брать на себя ответственность".

По словам руководителя Рижского отделения Национальной службы здоровья (NVD) Ренаты Неймане, эта проблема затрагивает не только украинских, но и латвийских детей.

"Идет смена поколений. Меняются семейные врачи. В основном отказываются семейные врачи старого поколения, старые терапевты. Они не слишком готовы заботиться о детях", - говорит Неймане.

"Такие случаи нужно передавать в NVD. Мы этим занимаемся, находим врачей. Занимаемся этим все время: и во время пандемии Covid-19, и для украинских детей", - говорит представитель NVD.

Президент Латвийской ассоциации врачей Илзе Айзсилниеце констатирует, что в Латвии остро не хватает семейных врачей, а имеющиеся, даже самые компетентные в вопросах ухода за детьми, перегружены работой.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)