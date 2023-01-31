Профсоюз учителей: зарплату поднимут и педагогам в вузах

Она признала, что самые острые дискуссии развернулись о включении в это расписание преподавателей вузов, однако обе стороны услышали друг друга. "Этот график повышения зарплаты будет и для преподавателей вузов, но о точных суммах и процентах мы (..) поговорим сегодня", - сказала Ванага.

Она добавила, что, согласно достигнутой договоренности, с 1 сентября текущего года будет сбалансирована нагрузка всех педагогов. Правда, выравнивание нагрузки автоматически означает открытие дополнительных вакансий, но для этого разработан план сокращения вакансий, а в проекте государственного бюджета предусмотрено также финансирование на поддержку молодых педагогов-студентов.

Глава LIZDA сообщила, что в ходе предстоящей сегодня, 31 января, встречи с представителями IZM будут расставлены "последние точки и запятые" для достижения окончательной договоренности по выполнению требований забастовки.