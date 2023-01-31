ВИДЕО ⟩ Вакарчук спел "Червону руту" под звуки взрывов в Бахмуте

В этот раз лидер группы "Океан Ельзи" побывал в Бахмуте, где под звуки канонады спел "Червону руту" и "Все буде добре", пишет УНIАН.

На опубликованном видео видно, что Святослав играет на гитаре и поет песню в окружении украинских военных. Мини-выступление получилось очень трогательным.

"Город, который еще недавно был одним из самых успешных в регионе - настоящие руины. Но мы боремся сегодня не только за дома. Мы боремся за наших людей и за ценности", - подписал видео Вакарчук на своей странице в Instagram.

Ранее Вакарчук поблагодарил всех украинских военных, которые защищают свою страну от российских захватчиков. Он снял видео в центре города, где видны разрушенные здания и слышны звуки выстрелов и артиллерии. У самого исполнителя был защитный шлем и бронежилет.

"Мы сейчас находимся в украинском городе Бахмут. Здесь горячо, но он непокоренный, как и вся Украина. Герои, которые защищают Бахмут и все другие украинские города и села - не просто герои, это люди, которые уже вошли в историю. Большая честь быть рядом с ними. Пусть каждый остается живым и невредимым и возвращается победителем в свои семьи, а победа - точно за нами!", - сказал Вакарчук в своем Instagram.