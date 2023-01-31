Кремль: страны Балтии и Польша провоцируют, мало задумываясь о последствиях

В ходе общения с журналистами во вторник, 31 января, представители СМИ попросили Пескова прокомментировать высказывания президента Литвы Гитанаса Науседы, который "призвал страны Запада переступить "красную линию" и поставить Украине дальнобойные ракеты и истребители". У Пескова уточнили, действительно ли в данном случае будут пересечены эти "красные линии" и как Москва отреагирует в случае рассмотрения данного вопроса.

"Мы в целом видим весьма и весьма агрессивный настрой представителей прибалтийских стран, Польши - они, очевидно, готовы делать все, чтобы провоцировать рост дальнейшей конфронтации, наверное, мало задумываясь о последствиях. Конечно, весьма печально, что в этих условиях руководители крупных европейских стран, которые являются двигателем всех европейских процессов, к сожалению, не выполняют такую балансирующую роль и таких вот представителей с экстремистскими наклонностями не балансируют", - сказал Песков.

Что же касается "потенциального продолжения роста степени вовлеченности коллективного Запада в этом конфликте", то, по его словам, "это очевидно". "Рост происходит, мы это учитываем. Еще раз повторяем: это не поможет изменить ход событий", - сказал Песков.